В Череповце водителя-наркомана, который чуть не наехал на пешеходов, оштрафовали на 30 тысяч рублей

В Череповце суд привлёк к административной ответственности 24-летнего гражданина Армении, признанного виновным в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл вечером 11 декабря 2020 года. Во время патрулирования сотрудники ДПС остановились перед нерегулируемым переходом, пропуская пешеходов. Они увидели, как по соседней полосе к переходу приближается автомобиль «Шкода», не снижая скорости. В это время дорогу переходили два человека. Полицейские преградили путь машине нарушителя служебным автомобилем, и приняли удар на себя. Водителя и его пассажира задержали.

«Согласно заключению БУЗ ВО „Вологодский областной наркологический диспансер № 1“ в биологической среде водителя обнаружены марихуана и каннабиноиды. В судебном заседании молодой человек вину в совершении правонарушения не признал. Утверждал, что в наркотическом опьянении не находился, так как наркотики не употребляет, не курит, занимается спортом. У него заболело сердце, ему дали пожевать в качестве лекарства насвай. Кроме того, в семье в чай добавляют всякие травки, которые полезны для здоровья. Почему он при проведении медицинского освидетельствования врачу сообщил, что курил марихуану, пояснить не может», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Суд лишил подсудимого прав на полтора года и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.