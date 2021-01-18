Вологжанин пытался пронести на территорию колонии телефон в трусах

В Вологде суд привлёк к административной ответственности 26-летнего местного жителя, признанного виновным в попытке передачи запрещённых предметов заключённым колонии.

«Суд установил, что 23 ноября 2020 года в 14.00 в г. Соколе Вологодской области сотрудники оперативного отдела на КПП ФКУ ИК-4 УФСИН России по Вологодской области в ходе досмотра обнаружили у вологжанина, который прибыл для свидания с осужденным, мобильный телефон, спрятанный и укрепленный скотчем в трусах», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Обвиняемый в судебное заседание не явился. Ему назначено наказание в виде штрафа в три тысячи рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.