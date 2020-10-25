В колонию Шексны пытались доставить телефоны с помощью квадрокоптера

Сотрудники колонии № 12 в Шексне пресекли попытку передачи осужденным мобильных телефонов с помощью квадрокоптера. Инцидент произошел 23 октября.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории, прилегающей к колонии, был задержан гражданин К., пытающийся осуществить доставку запрещенных предметов при помощи беспилотного летающего аппарата — квадрокоптера», — сообщает пресс-служба управления ФСИН по Вологодской области.

На мужчину составили протокол по ст. 19.12 КоАП РФ (передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы). Наказание ему назначит суд.

Ранее NewsVo сообщал, что утром 26 декабря 2019 года сотрудники исправительной колонии № 12 в Шексне задержали двух мужчин, перебрасывавших запрещённые предметы на территорию учреждения. В свертках оказались 33 мобильных телефона.