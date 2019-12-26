Двое мужчин пытались перебросить за забор колонии в Шексне 33 мобильных телефона

Утром 26 декабря сотрудники исправительной колонии №12 в Шексне задержали двух мужчин, перебрасывавших запрещённые предметы на территорию учреждения.

«На момент задержания сотрудниками ведомства были изъяты 33 мобильных телефона и комплектующие к ним. Средства сотовой связи были обмотаны губкой и привязаны к палкам для удобства переброса наподобие метания булавы», - сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области.

За совершение административных правонарушений в отношении задержанных составлены протоколы. Материалы переданы в суд, подозреваемым грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что изъятые в колонии № 4 в Соколе 1,5 тысячи долларов, а также две цепочки и четыре крестика признали бесхозными, а потом передали в собственность государства.