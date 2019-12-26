Двое мужчин пытались перебросить за забор колонии в Шексне 33 мобильных телефона

26.12.2019 [Общество]
Двое мужчин пытались перебросить за забор колонии в Шексне 33 мобильных телефона

Утром 26 декабря сотрудники исправительной колонии №12 в Шексне задержали двух мужчин, перебрасывавших запрещённые предметы на территорию учреждения.

«На момент задержания сотрудниками ведомства были изъяты 33 мобильных телефона и комплектующие к ним. Средства сотовой связи были обмотаны губкой и привязаны к палкам для удобства переброса наподобие метания булавы», - сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области.

За совершение административных правонарушений в отношении задержанных составлены протоколы. Материалы переданы в суд, подозреваемым грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что изъятые в колонии № 4  в Соколе 1,5 тысячи долларов, а также две цепочки и четыре крестика признали бесхозными, а потом передали в собственность государства.

Тэги: телефоны, колонии, курьезы
Фото пресс-службы УФСИН по Вологодской области

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Памятная доска депутату в Никольске и двор в Вологде попали в топ-10 абсурдных открытий чиновников
Прокуратура выявила хищение бюджетных средств при установке норматива накопления мусора в Вологодской области
Экс-замгубернатора Вологодской области Олега Васильева лишили прав за пьяное вождение
В Вологодской области установили новые предельные тарифы на вывоз ТКО
В Вологде бюджетников просят голосовать за детсад в Бывалово вопреки генплану
Череповец вошел в топ-10 самых депрессивных городов России
Мэр Вологды сказал, что городу подарили контактную сеть троллейбусов за 30 млн рублей
В Вологде упала еще одна ёлка
В Вологодской области окончательно отменили льготный проезд в транспорте
На разработку комплексной схемы организации дорожного движения в Вологде потратили 7,5 миллионов рублей
26.12.2019 [Общество]

Контракт на реконструкцию здания для картинной галереи в Вологде расторгнут по решению суда

1013
0
25.12.2019 [Общество]

В Вологодской области установили новые предельные тарифы на вывоз ТКО

4140
1
25.12.2019 [Общество]

Герман Якимов отреставрирует Дом Засецких в Вологде

1668
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Картонажно-переплетное дело будут изучать на уроках труда в коррекционной школе №1 Вологды
Олег Кувшинников: вологодскую сгущенку и черную икру поставляют на околоземную орбиту
Алексей Мордашов попал в ТОП-5 самых разбогатевших в 2019 году российских миллиардеров
Двое мужчин пытались перебросить за забор колонии в Шексне 33 мобильных телефона
В Нюксенском районе с хозяина повредившего две машины быка взыскали ущерб через суд
26-летнего жителя Череповецкого района будут судить за незаконную рубку леса
В Тотьме вышел краеведческий альбом о жизни района
 


23.12.2019 [Общество]

Прокуратура выявила хищение бюджетных средств при установке норматива накопления мусора в Вологодской области

5616
0
26.12.2019 [БлогоVO]

Вологодские носили в голенищах огромные тесаки

128
0
23.12.2019 [Обзор Прессы]

Пенсии печеньками и миллионы на PR: что творится с Почтой России после акционирования

1312
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика