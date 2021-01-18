32 места для купания на Крещение оборудованы в Вологодской области

18.01.2021 [Общество]

32 места для купания на Крещение будут организованы в Вологодской области в этом году. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМЧС.

— На территории Вологодской области будут работать 30 майн на открытых водоемах и 2 купели. На всех оборудованных иорданях будут дежурить инспекторы ГИМС, пожарные, спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи, — сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области. 

Спасатели призвали жителей области воздержаться от купания в незарегистрированных прорубях.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области решили не отменять купания в прорубях на Крещение из-за коронавируса. В Вологде две купели будут организованы в Прилуках, на месте будут дежурить спасатели и медики.

 

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