Крещенские купания в Вологодской области отменять из-за коронавируса не будут

11.01.2021 [Общество]

Губернатор Вологодской области поручил организовать купели для проведения православного праздника Крещения, который отмечается 19 января. 

— Хочу подчеркнуть, что проведение массовых мероприятий в помещениях ограничено вместимостью конкретных залов и храмов, церквей — не более 25%.В эти дни проводятся крещенские купания, поэтому обращаю особое внимание глав муниципальных образований, сотрудников полиции, департамента здравоохранения, службы МЧС: необходимо оборудовать места крещенских купаний, обеспечить их хорошее освещение. Также необходимо организовать дежурство спастелей, инспекторов ГИМС, бригад скорой помощи в местах купаний. Спасательные посты необходимо укомплектовать специальным имуществом, — заявил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

Ранее NewsVo сообщал, что 25 ноября на заседании оперштаба по коронавирусу в правительстве Вологодской области было принято решение продлить режим повышенной готовности до 15 января 2021 года. Кроме того, власти запретили присутствие зрителей на спортивных соревнованиях, ограничили время работы общепита с 8.00 до 22.00, снизили максимальную наполняемость залов театров и кинотеатров до 25%. 

Тэги: Крещение

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