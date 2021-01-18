В Череповце запустили программу строительства новых веранд в детсадах

18.01.2021 [Общество]

В мэрии Череповца вновь объявили о запуске программы по строительству новых веранд в детских садах. До конца января власти обещают построить 18 сооружений. 

— Больше 200 навесов нуждаются в реконструкции. Масштаб работ огромный, поэтому одномоментно все не поменять. Запустили программу «Новая веранда», которая будет действовать до тех пор, пока не отремонтируем все постройки. В ближайшее время выполним работы в садах № 64, 112 и 19, — написал в соцсети мэр Вадим Германов.

Как ранее сообщал NewsVo, о программе замены веранд в Череповце говорили еще весной 2020 года. Тогда планировалось построить новые навесы в шести детских садах: № 6, 29, 38, 76, 106 и 112. В каждом из этих садиков необходимо было заменить по 11 веранд. Каждая из них, по подсчетам чиновников, обошлась бы бюджету в 370 тысяч рублей. 

 

Тэги: детсады

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