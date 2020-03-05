В шести детсадах Череповца в 2020 году заменят старые веранды

В Череповце в 2020 году запустят программу по замене старых веранд в детских садах. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр города Вадим Германов.

— Деревянные веранды, построенные еще в советское время, за эти годы фактически никогда не ремонтировали. Этой весной планируем начать, — отметил мэр.

По данным официального сайта мэрии города, в 2020 году планируется построить новые веранды в шести детских садах: № 6, 29, 38, 76, 106 и 112. В каждом из этих садиков нужно заменить по 11 веранд. Каждая из них, по подсчетам чиновников, обойдется бюджету в 370 тысяч рублей.

— Естественно, они будут на фундаменте, дальше — профиль, деревянные конструкции. В список вошли прежде всего те сады, по которым есть решения судов, предписания контролирующих органов. Там старые веранды, где-то они уже демонтированы, где-то еще в процессе. Верандам некоторым 50 лет, есть и 60, — рассказала заместитель начальника управления образования Светлана Заварзина.

Ранее NewsVo сообщал, что 6 февраля в Череповце открыли два новых детских сада. Это садик «Созвездие» на улице Монтклер, 9 в 144 микрорайоне и «Акварелька» на улице Монтклер, 12 в 112 микрорайоне.