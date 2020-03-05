В шести детсадах Череповца в 2020 году заменят старые веранды

05.03.2020 [Общество]

В Череповце в 2020 году запустят программу по замене старых веранд в детских садах. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр города Вадим Германов.

— Деревянные веранды, построенные еще в советское время, за эти годы фактически никогда не ремонтировали. Этой весной планируем начать, — отметил мэр.

По данным официального сайта мэрии города, в 2020 году планируется построить новые веранды в шести детских садах: № 6, 29, 38, 76, 106 и 112. В каждом из этих садиков нужно заменить по 11 веранд. Каждая из них, по подсчетам чиновников, обойдется бюджету в 370 тысяч рублей. 

— Естественно, они будут на фундаменте, дальше — профиль, деревянные конструкции. В список вошли прежде всего те сады, по которым есть решения судов, предписания контролирующих органов. Там старые веранды, где-то они уже демонтированы, где-то еще в процессе. Верандам некоторым 50 лет, есть и 60, — рассказала заместитель начальника управления образования Светлана Заварзина.

Ранее NewsVo сообщал, что 6 февраля в Череповце открыли два новых детских сада. Это садик «Созвездие» на улице Монтклер, 9 в 144 микрорайоне и «Акварелька»  на улице Монтклер, 12 в 112 микрорайоне. 

 

Тэги: детские сады

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Белозерске рядом с самоизливающейся скважиной покосился еще один дом
В Кадуе 7-летний мальчик утонул в септике
В Череповце оставленный без присмотра 6-летний мальчик утонул в ванне
В воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ
Кассационный суд отменил оправдательный приговор врачу из Вологды, обвиняемому в гибели пациентки
В Череповце полицейские блокировали колонну автомобилей, ехавших с нарушением ПДД
В Вологде умер писатель Владимир Аринин
На фейерверк при сожжении Масленицы в Вологде потратили из бюджета 175 тысяч рублей
В Вологде изменится время парада Победы на 9 мая
«За вонючую воду мы платим и переплачиваем»: жители Вологды пожаловались губернатору на качество питьевой воды
05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

907
0
05.03.2020 [Общество]

В Вологде по факту избиения мужчины подростками возбудили уголовное дело

846
1
04.03.2020 [Общество]

Кассационный суд отменил оправдательный приговор врачу из Вологды, обвиняемому в гибели пациентки

4138
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В шести детсадах Череповца в 2020 году заменят старые веранды
Журналиста Ивана Голунова отправили на психиатрическую экспертизу
Череповчанка Маргарита Вершинина завоевала серебро Чемпионата мира по полиатлону
Пьяный житель Великого Устюга угрожал полицейскому ледобуром
В Вологодской области изменился адрес интернет-портала для записи на приём к врачу
Благотворительная фотосессия «Реальная любовь хороших людей» пройдет в Вологде 21 марта
В Вологодской области ищут волонтеров, которые будут агитировать жителей голосовать за поправки Конституцию
 


05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

907
0
05.03.2020 [БлогоVO]

Пошло какое то движение, деньги на кирпичи выделил!

85
0
05.03.2020 [Обзор Прессы]

Артём Манчутин: «Мой «Приют старой техники» – это кружок для повзрослевших пацанов»

174
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика