В Череповце открыли два новых детсада

Два новых детских сада торжественно открыли 6 февраля в Череповце. Это садик «Созвездие» на улице Монтклер, 9 в 144 микрорайоне и «Акварелька» на улице Монтклер, 12 в 112 микрорайоне.

По данным пресс-службы губернатора, новые учреждения рассчитаны на 420 мест каждое. В них будут работать по 18 групп: 5 групп (на 100 мест) для детей до 3 лет и 13 групп (на 320 мест) для детей старше 3 лет. Ясельные группы будут располагаться на первых этажах, остальные — на вторых и третьих.

В каждом из новых детских садов есть бассейн, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога. Рядом со зданиями оборудованы прогулочные площадки с верандами, спортивная площадка с игровым, спортивным и декоративным оборудованием. Предусмотрены медицинские кабинеты и пищеблоки.

В ясельные группы новых садиков пойдут двести детей-очередников до 3 лет. Группы от 3 до 7 лет скомплектованы за счет перевода детей данного возраста из детских садов преимущественно Индустриального района. Раньше родителям, живущим в Зашекснинском районе, приходилось их возить. На освободившиеся места в эти учреждения будут дополнительно приняты 640 детей раннего возраста.

По словам мэра Череповца Вадима Германова, очередь в детсады в городе пока сохраняется, поэтому было принято решение о строительстве еще двух детских садов — на 220 мест в 103-м микрорайоне и 420 мест в 105-м.

NewsVo сообщал, что детский садик «Акварелька» строило ООО «Горстройзаказчик» из Череповца, стоимость контракта составила 320 987 000 рублей. Возведением «Созвездия» занималось ООО «Стройгрупп» из Московской области, стоимость контракта — 393 269 183 рублей.