В Вологде ищут доноров всех групп крови с отрицательным резус-фактором

Вологодская станция переливания крови сообщает, что сложилась повышенная потребность всех четырех групп крови с отрицательным резус-фактором. Кроме того, срочно нужны доноры со второй положительной группой крови.

Скриншот сайта Вологодской станции переливания крови

Как ранее сообщал NewsVo, приём доноров сейчас проводится только по предварительной записи. Такая мера введена ещё в мае с целью снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Записаться на донацию можно на сайте vopsk.ru в разделах записи на процедуру кроводачи и плазмафереза; по телефону 8 (8172) 75-05-42 с 8:00 до 15:00 ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу; по телефону 8 (8172) 56-23-22 с 13:00 до 15:00 ежедневно с рабочие дни с понедельника по пятницу.

Сдать кровь можно с 8.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Вологда, ул. Ветошкина, д.55.