В Вологде ищут доноров крови I группы с отрицательным резус-фактором

Вологодская станция переливания крови сообщает, что сложилась повышенная потребность крови I группы с отрицательным резус-фактором.

Также сообщается, что приём доноров сейчас проводится только по предварительной записи. Такая мера введена ещё в мае с целью снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Записаться на донацию можно следующим образом: