В Вологде ищут доноров крови I группы с отрицательным резус-фактором

02.12.2020 [Общество]

Вологодская станция переливания крови сообщает, что сложилась повышенная потребность крови I группы с отрицательным резус-фактором.

Также сообщается, что приём доноров сейчас проводится только по предварительной записи. Такая мера введена ещё в мае с целью снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Записаться на донацию можно следующим образом:

  • на сайте vopsk.ru в разделах записи на процедуру кроводачи и плазмафереза;
  • по телефону 8 (8172) 75-05-42 с 8:00 до 15:00 ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу;
  • по телефону 8 (8172) 56-23-22 с 13:00 до 15:00 ежедневно с рабочие дни с понедельника по пятницу. 

 

Тэги: донорство

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