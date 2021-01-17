40 социальных проектов НКО Вологодской области получили более 48 миллионов рублей из Фонда президентских грантов

40 социальных проектов НКО Вологодской области получили более 48 миллионов рублей по результатам первого в этом году конкурса президентских грантов.

Всего в этом конкурсе 2 тысячи некоммерческих организаций из разных регионов России получили на свои проекты 4,2 миллиарда рублей.

В десятку лидеров по количеству выигравших гранты проектов Вологодская область не вошла. На первом месте Санкт-Петербург – 87 проектов, на втором Волгоградская область – 79 проектов, на третьем Самарская область – 57 проектов, на девятом Республика Татарстан – 45 проектов. В Вологодской области – 40 проектов.

– Заявки на второй конкурс (в этом году – ред.) будут приниматься до 15 марта 2021 года, и хочу отметить, что на первый конкурс вологжанами было направлено рекордное количество заявок – 150, примерно каждая третья заявка была одобрена федеральными экспертами. Это не просто цифры и суммы, это показатель отличной работы наших НКО, – рассказал заместитель Губернатора области, начальник Департамента внутренней политики Правительства области Евгений Богомазов.

Как сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области, за последние семь лет некоммерческими организациями Вологодской области из федерального фонда привлечено на территорию региона в общей сложности свыше 458 миллионов рублей на реализацию более 300 общественно полезных проектов и программ.

По условиям конкурса проекты, получившие поддержку, смогут начать работу уже с 1 февраля.

