Новым главврачом Вологодской станции скорой помощи стал Виктор Бурсин

Новым руководителем станции скорой помощи в Вологде назначен Виктор Бурсин, ранее занимавший пост главврача поликлиники городской больницы №2. Об этом 15 января сообщил сайт правительства Вологодской области.

- Трудовую деятельность он начинал в качестве врача-интерна. Затем с 2004 года работал врачом-методистом, а с 2006 - начальником отдела мониторинга в Медицинском информационно-аналитическом центре. С 2008 по 2019 год Виктор Бурсин трудился в департаменте здравоохранения области. В последнее время руководил поликлиникой Вологодской городской больницы №2, - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал NewsVo, в декабре 2020 года Юрий Маркевич, руководивший станцией скорой помощи с 2004 года, лишился своего поста. Вместо него был назначен Александр Носов, работавший в территориальном центре медицины катастроф Вологодской области. По данным СМИ, на следующий же день после назначения Носов ушел на больничный. Теперь чиновники сообщили, что в начале 2021 года врач принял решение вернуться в территориальный центр медицины катастроф.