Новым главврачом Вологодской станции скорой помощи назначен Александр Носов

09.12.2020 [Общество]

Коллективу станции скорой помощи Вологды 9 декабря представили нового руководителя. Юрия Маркевича, который, как сообщили в региональном правительстве, уволился по собственному желанию, сменил Александр Носов.

«Мы благодарны прежнему руководителю Юрию Николаевичу Маркевичу за то, что в течение нескольких лет стабильно работала система скорой медицинской помощи города Вологды, но новые задачи ставят новые требования перед руководителем», — отметила замгубернатор Вологодской области Лариса Каманина.

Александр Носов в 1999 году окончил военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга по специальности «лечебное дело». С 2004 года работал начальником объединенной медицинской части спецподразделений УВД по Вологодской области. С 2009 года занимал должность директора территориального центра медицины катастроф БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница». 

Тэги: скорая помощь

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