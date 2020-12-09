Новым главврачом Вологодской станции скорой помощи назначен Александр Носов

Коллективу станции скорой помощи Вологды 9 декабря представили нового руководителя. Юрия Маркевича, который, как сообщили в региональном правительстве, уволился по собственному желанию, сменил Александр Носов.

«Мы благодарны прежнему руководителю Юрию Николаевичу Маркевичу за то, что в течение нескольких лет стабильно работала система скорой медицинской помощи города Вологды, но новые задачи ставят новые требования перед руководителем», — отметила замгубернатор Вологодской области Лариса Каманина.

Александр Носов в 1999 году окончил военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга по специальности «лечебное дело». С 2004 года работал начальником объединенной медицинской части спецподразделений УВД по Вологодской области. С 2009 года занимал должность директора территориального центра медицины катастроф БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница».