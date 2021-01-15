В Череповце иномарка опрокинулась на крышу

15.01.2021 [Происшествия]
В Череповце иномарка опрокинулась на крышу

Утром 15 января на Северном шоссе в Череповце «Рено Логан» опрокинулся на крышу. 

По данным городского отдела ГИБДД, 31-летний водитель иномарки «при движении не учел дорожные и метеорологические условия», допустил занос и опрокидывание авто.  

В ДТП пострадала 28-летняя девушка, ехавшая на переднем пассажирском сидении. Прибывшая на место скорая доставила ее в областную клиническую больницу. 

Ранее NewsVo сообщал, что утром 14 января на 313 километре автодороги Вологда-Новая Ладога в Чагодощенском районе произошло ДТП с «Ауди», «Пежо» и «Фольксвагеном». В результате все три машины оказались в кювете. 

Тэги: ДТП
Фото отдела ГИБДД по Череповцу

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