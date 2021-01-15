В Череповце иномарка опрокинулась на крышу

Утром 15 января на Северном шоссе в Череповце «Рено Логан» опрокинулся на крышу.

По данным городского отдела ГИБДД, 31-летний водитель иномарки «при движении не учел дорожные и метеорологические условия», допустил занос и опрокидывание авто.

В ДТП пострадала 28-летняя девушка, ехавшая на переднем пассажирском сидении. Прибывшая на место скорая доставила ее в областную клиническую больницу.

Ранее NewsVo сообщал, что утром 14 января на 313 километре автодороги Вологда-Новая Ладога в Чагодощенском районе произошло ДТП с «Ауди», «Пежо» и «Фольксвагеном». В результате все три машины оказались в кювете.