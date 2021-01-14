«Ауди», «Пежо» и «Фольксваген» столкнулись на трассе в Чагодощенском районе

14.01.2021 [Происшествия]
Утро 14 января на 313 километре автодороги Вологда-Новая Ладога в Чагодощенском районе произошло ДТП с тремя машинами.
 
По данным пресс-службы областного УМВД, 28-летний водитель "Ауди" выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать поворачивающий направо грузовик. Произошло столкновение с "Пежо", от удара вторая иномарка съехала в кювет. Затем "Ауди" столкнулась с "Фольксвагеном", который ехал в попутном "Пежо" направлении. 
 
- После столкновения автомобили Ауди и Фольксваген съехали в кювет. В результате ДТП пострадала женщина 1993 г.р., находившаяся в салоне Ауди, она была доставлена в медучреждение, - сообщает пресс-служба. 
 
На месте происшествия работали наряды ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
 
Тэги: ДТП
Фото областного УМВД

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