«Ауди», «Пежо» и «Фольксваген» столкнулись на трассе в Чагодощенском районе

Утро 14 января на 313 километре автодороги Вологда-Новая Ладога в Чагодощенском районе произошло ДТП с тремя машинами.

По данным пресс-службы областного УМВД, 28-летний водитель "Ауди" выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать поворачивающий направо грузовик. Произошло столкновение с "Пежо", от удара вторая иномарка съехала в кювет. Затем "Ауди" столкнулась с "Фольксвагеном", который ехал в попутном "Пежо" направлении.

- После столкновения автомобили Ауди и Фольксваген съехали в кювет. В результате ДТП пострадала женщина 1993 г.р., находившаяся в салоне Ауди, она была доставлена в медучреждение, - сообщает пресс-служба.

На месте происшествия работали наряды ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.