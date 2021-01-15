Жителя Кадуя приговорили к 14 годам колонии за убийство на берегу пруда ГРЭС

44-летнего жителя Кадуя признали виновным в убийстве мужчины, тело которого весной 2020 года обнаружили в лесополосе в полукилометре от поселка.

Как ранее сообщал NewsVo, вечером 10 апреля на берегу пруда-охладителя Череповецкой ГРЭС между двумя мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта подсудимый имевшимся при себе ножом нанёс 35-летнему потерпевшему удар в грудь. От полученного ранения пострадавший скончался.

«В ходе допроса арестованный показал, что мужчина подошел к нему, стал упрекать, что на водоеме пропадают лодки. Между ними произошла драка, через два часа после которой потерпевший вернулся и замахнулся на подозреваемого палкой. Тот ударил его ножом, который выбросил в пруд вместе с чехлом. Раненый мужчина от него убежал и лишь на следующий день обвиняемый обнаружил его тело в нескольких десятках метров от места драки. Он решил скрыть тело погибшего, оттащив с дороги в лесополосу, где прикрыл ветками», - сообщала ранее пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Осмотрев водоём, следователи обнаружили чехол от предполагаемого орудия преступления.

На суде кадуйчанин признал свою вину частично, заявив, что не хотел убивать. Он принес извинения жене погибшего.

Выяснилось, что в 2014 году мужчина уже был судим за убийство: он ударил ножом в грудь собутыльника, тот скончался.