Жителя Кадуя приговорили к 14 годам колонии за убийство на берегу пруда ГРЭС

15.01.2021 [Происшествия]

44-летнего жителя Кадуя признали виновным в убийстве мужчины, тело которого весной 2020 года обнаружили в лесополосе в полукилометре от поселка. 

Как ранее сообщал NewsVo, вечером 10 апреля на берегу пруда-охладителя Череповецкой ГРЭС между двумя мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта подсудимый имевшимся при себе ножом нанёс 35-летнему потерпевшему удар в грудь. От полученного ранения пострадавший скончался.

«В ходе допроса арестованный показал, что мужчина подошел к нему, стал упрекать, что на водоеме пропадают лодки. Между ними произошла драка, через два часа после которой потерпевший вернулся и замахнулся на подозреваемого палкой. Тот ударил его ножом, который выбросил в пруд вместе с чехлом. Раненый мужчина от него убежал и лишь на следующий день обвиняемый обнаружил его тело в нескольких десятках метров от места драки. Он решил скрыть тело погибшего, оттащив с дороги в лесополосу, где прикрыл ветками», - сообщала ранее пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Осмотрев водоём, следователи обнаружили чехол от предполагаемого орудия преступления. 

На суде кадуйчанин признал свою вину частично, заявив, что не хотел убивать. Он принес извинения жене погибшего. 

Выяснилось, что в 2014 году мужчина уже был судим за убийство: он ударил ножом в грудь собутыльника, тот скончался. 

—  Суд отменил жителю Кадуя условно-досрочное освобождение и по совокупности приговоров назначил окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Тэги: убийство, приговор

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде вандалы сняли шары с ёлки на площади Революции
В сети появилось видео драки в супермаркете Сокола
На озере в Череповецком районе под лед провалился снегоход с двумя рыбаками
В Вологодской области синоптики обещают морозы до -34 градусов
Фотографию вологжан, купающихся зимой, опубликовала американская ежедневная газета USA Today
Вологодский губернатор жалеет, что целлюлозный комбинат под Череповцом не будет построен
В центре Вологды на улице обнаружили тело мужчины
306 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области
Бездомный мужчина погиб при пожаре в Белозерске
Прорыв магистрального водовода на улице Конева в Вологде устранен
15.01.2021 [Общество]

Получавшим субсидию на оплату услуг ЖКХ вологжанам не нужно вновь предоставлять документы

292
0
14.01.2021 [Общество]

В Бабушкинском районе недавно построенные для переселенцев из аварийного жилья дома требуют ремонта

1047
0
14.01.2021 [Общество]

Ущерб от повреждения стенда на бульваре Пирогова в Вологде оценили в 200 тысяч рублей

1002
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Тотемском районе собирают деньги для фермера, у которого сгорел трактор и часть телятника
Этап Кубка мира по ездовому спорту пройдет в Тотьме 6-7 февраля
307 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Вологжанин отобрал сумку у женщины на улице
В Череповце иномарка опрокинулась на крышу
Директора вологодской фирмы будут судить за невыплату зарплаты работникам
Благотворительный онлайн-концерт проведут артисты из Вологды и Москвы 16 января
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

7623
0
15.01.2021 [БлогоVO]

-43. А нам все одно

83
0
15.01.2021 [Обзор Прессы]

Вакцина «Спутник V» должна все время находиться при температуре минус 18 и ниже. В результате ее оказалось не в чем хранить и перевозить

44
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика