Следователи установили новые обстоятельства убийства мужчины на берегу пруда ГРЭС в Кадуе

В Кадуе следователи продолжают расследование уголовного дела по факту обнаружения тела 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Как NewsVO сообщал ранее, тело погибшего, прикрытое ветками, обнаружили в лесополосе в полукилометре от посёлка.

По версии следствия, вечером 10 апреля на берегу пруда-охладителя Череповецкой ГРЭС между двумя мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта 44-летний обвиняемый имевшимся при себе ножом нанёс 35-летнему потерпевшему удар в грудь. От полученного ранения пострадавший скончался.

«В ходе допроса арестованный показал, что мужчина подошел к нему, стал упрекать, что на водоеме пропадают лодки. Между ними произошла драка, через два часа после которой потерпевший вернулся и замахнулся на подозреваемого палкой. Тот ударил его ножом, который выбросил в пруд вместе с чехлом. Раненый мужчина от него убежал и лишь на следующий день обвиняемый обнаружил его тело в нескольких десятках метров от места драки. Он решил скрыть тело погибшего, оттащив с дороги в лесополосу, где прикрыл ветками», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Осмотрев водоём, следователи обнаружили чехол от предполагаемого орудия преступления. Назначен комплекс дополнительных экспертиз. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.