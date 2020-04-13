В лесу под Кадуем нашли тело убитого мужчины

Тело 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в лесу неподалеку от Череповецкой ГРЭС в Кадуе. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По версии следствия, вечером 10 апреля на берегу пруда-охладителя ГРЭС в полукилометре от поселка между двумя мужчинами произошла ссора.

— В ходе конфликта, переросшего в драку, подозреваемый 1976 года рождения имевшимся при себе ножом нанес удар в область грудной клетки приятеля 1985 года рождения. От полученного ранения последний скончался на месте происшествия. Подозреваемый скрылся, но на следующий день вернулся и перенес тело в лесополосу в 30 метрах, где скрыл его в низине, прикрыв ветками, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

43-летний подозреваемый в убийстве задержан, решается вопрос о его аресте. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.