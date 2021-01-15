В Вологодской области открыт прием заявок на участие в проекте «Земский учитель»

С 11 января в Вологодской области стартовал прием заявок на участие в программе «Земский учитель». Документы принимаются через федеральный портал до 15 апреля включительно.

Как ранее сообщал NewsVo, в рамках реализации программы по миллиону рублей выплачивается учителям, которые переезжают на работу в сельский населенный пункт, рабочий поселок, поселок городского типа или город с населением до 50 тысяч человек. В прошлом году благодаря программе в сельских школах Вологодской области начали работать 13 педагогов. В 2021 году на поддержку смогут рассчитывать 12 учителей.

Условия участия: возраст до 55 лет, среднее профобразование или высшее образование и соответствие требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профстандартах. Участников программы устраивают на вакантную должность учителя с объемом нагрузки не менее 18 час в неделю за ставку, на этой должности необходимо отработать не менее пяти лет. Пресс-служба регионального правительства отмечает, что отпуск по уходу за ребёнком в период пятилетнего срока отработки в период работы не включается.

Перечень вакансий в вологодских школах опубликован на сайте регионального департамента образования.