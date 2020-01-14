В Вологодской области открыт прием заявок на участие в проекте «Земский учитель»

14.01.2020 [Общество]

В Вологодской области стартовал прием заявок на участие в программе «Земский учитель». В рамках нее по миллиону рублей выплачивается учителям, которые переезжают на работу в сельский населенный пункт, рабочий поселок, поселок городского типа или город с населением до 50 тысяч человек.

Условия участия: возраст до 55 лет, среднее профобразование или высшее образование и соответствие требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профстандартах. Участников программы устраивают на вакантную должность учителя с объемом нагрузки не менее 18 час в неделю за ставку, на этой должности необходимо отработать не менее пяти лет.  Пресс-служба регионального правительства отмечает, что отпуск по уходу за ребёнком в период пятилетнего срока отработки в период работы не включается.

Заявки на участие в программе принимаются до 15 апреля. Перечень необходимых документов и вакансии для педагогов в сельской местности представлены на федеральном сайте "Земский учитель" и на  сайте департамента образования Вологодской области.

С 16 по 30 апреля будет проведена экспертная оценка документов, представленных претендентами. Победителей определит  конкурсная комиссия. Помимо основных условий при отборе будут учитываться следующие критерии: наличие квалификационной категории, ученой степени в области предмета, педагогики, психологии, иных заслуг в области педагогической деятельности, педагогический стаж свыше 10 лет, непрерывность работы в одной организации. Бонус для участия в программе, если учитель устраивается на работу в сельскую школу, выпускником которой он является.

До 1 сентября 2020 года победители отбора должны заключить договор с образовательной организацией.

Тэги: учителя, педагоги, школы, сельские поселения

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