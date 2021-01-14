Верховный суд России оставил в силе приговор опекунам умершего Степы Кукина из Вологды

14.01.2021 [Общество]

Верховный суд России 14 января рассмотрел жалобу Юлии Блохиной на приговор по делу об убийстве и истязаниях шестилетнего Степы Кукина из Вологды. Женщина требовала смягчения наказания, однако решение суда первой инстанции оставили без изменений. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области. 

Как ранее сообщал NewsVo, мальчик Степа в апреле 2017 года попал в приемную семью вологжан Блохиных, где также проживали три дочери Юлии (сейчас они изъяты из семьи). У опекунов сложилось негативное отношение к мальчику. На протяжении нескольких месяцев Юлия и Евгений Блохины из неприязни к приемному ребенку систематически избивали мальчика, причем медицинскую помощь ему не обеспечивали.

— По данным следствия, 10 августа 2018 года Блохина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, нанесла беспомощному ребенку множество ударов руками и подручными предметами по голове и всем частям тела, причинив Степану комплекс телесных повреждений, от которых он впал в кому, — сообщает СКР.

Следователи полагают, что после этого Юлия убедила мужа скрыть следы преступления, а свою старшую дочь, которая в силу возраста не подлежала привлечению к уголовной ответственности, убедила оговорить себя и взять на себя вину в избиении мальчика. Случайно оказавшаяся в доме Блохиных их знакомая медсестра вызвала бригаду «Скорой», мальчика увезли в больницу, где впоследствии, не приходя в сознание, Степа скончался.

— В результате производства сложных взаимосвязанных судебно-медицинских и других судебных экспертиз допросами свидетелей из числа окружения семьи следствием добыты доказательства, позволившие опровергнуть версию Блохиной, — говорится в сообщении СКР.

20 февраля 2020 года в Вологодском областном суде огласили приговор по делу Юлии и Евгения Блохиных. Женщине было назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на год, мужчине — в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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