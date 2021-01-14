Более 500 человек скончались от коронавируса в Вологодской области с начала пандемии

14.01.2021 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 305 новых случаев коронавирусной инфекции, 280 человек выздоровели, 13 умерли. Такие данные 14 января опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 27 760 пациентам. Большая часть из них — 23 111 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 503 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что 12 января на заседании оперштаба по коронавирусу в правительстве Вологодской области приняли решение продлить действие режима повышенной готовности из-за коронавируса в регионе до 1 февраля. По словам губернатора Олега Кувшинникова, ситуация в регионе все еще эпидемическая.

— Роспотребнадзор оценивает обстановку в Вологодской области как стабильную, но при этом с высокими, интенсивными показателями заболеваемости, то есть с высокими приростами, — сказал Кувшинников. 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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