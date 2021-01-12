Режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до 1 февраля

12 января на заседании оперштаба по коронавирусу в правительстве Вологодской области приняли решение продлить действие режима повышенной готовности в регионе до 1 февраля.

«Ситуация все еще эпидемическая. Роспотребнадзор оценивает обстановку в Вологодской области как стабильную, но при этом с высокими, интенсивными показателями заболеваемости, то есть с высокими приростами. Режим ограничительных мероприятий, по мнению Роспотребнадзора, необходимо пролонгировать. В связи с этим поручаю продлить действие режима повышенной готовности до 1 февраля включительно», - отметил Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 27 153 пациентам. Большая часть из них — 22 541 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 478 случаях.