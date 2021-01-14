О крещенских традициях XIX века расскажут в усадьбе Брянчаниновых 17 января

Культурно-просветительская программа «Раз в крещенский вечерок…» (0+) пройдёт в ближайшее воскресенье, 17 января в усадьбе Брянчаниновых под Вологдой.

­– В рамках программы гости познакомятся с историей усадьбы и рода дворян Брянчаниновых, а также узнают, как отмечали Крещение в XIX веке, – говорится в анонсе мероприятия.

Стоимость билета: 280 рублей.

Количество участников ограничено – в группе будет не более 15 человек – записаться можно по телефонам: 8 921-601-79-17, 8 921-601-79-25.

Напомним, что село Покровское находится в 28 километрах от Вологды. Проехать туда можно по Новой Московской дороге. У знака Винниково-1 нужно повернуть направо и проехать 7 километров по дороге до усадебного комплекса.

Кстати, искупаться на Крещение в Вологде можно будет у Спасо-Прилуцкого монастыря. Здесь будут оборудованы две иордани, обогреваемая палатка, биотуалеты и продажа горячего чая с пирожками.