Искупаться на Крещение в Вологде можно будет в Прилуках

14.01.2021 [Общество]

Две иордани оборудуют для крещенских купаний в Вологде. Обе они будут расположены на реке у Спасо-Прилуцкого монастыря. Как ранее сообщал NewsVo, в Вологодской области крещенские купания в этом году из-за коронавируса отменять не стали, но во многих регионах России они отменены.

– Крещенские купания будут организованы в ночь с 18 на 19 января с 22:00 до 4:00. Днем 19 января вологжане смогут окунуться в прорубь с 9:00 до 16:00, – сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

Рядом с иорданями установят обогреваемую палатку для переодевания, скамейки, биотуалеты, а также организуют точку с горячим чаем и пирожками. По берегам реки организуют освещение и смонтируют ограждения.

Автомобили можно будет оставить на парковках у Спасо-Прилуцкого монастыря и на прилегающих территориях. Заезд автомобилей будет осуществляться с улицы Железнодорожной. Сотрудники ГИБДД на месте организуют безопасное движение транспортного потока. 

– В настоящее время толщина льда в этом месте составляет 40 см, этого достаточно, чтобы организовать купания. За безопасностью при купании будут следить спасатели, полицейские, дружинники, медики скорой помощи – всего порядка 80 человек. Люди смогут проходить к иорданям небольшими группами. В этом году в связи со сложной эпидситуацией купели около Соборной горки организовано не будет. Чтобы избежать стихийных купаний, на этом участке будут дежурить сотрудники УМВД, – прокомментировал заместитель мэра Вологды, начальник административного департамента Алексей Никитин. 

Качество воды непосредственно перед праздником Крещения проконтролируют специалисты МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Использовать воду из купели как питьевую они не рекомендуют. Освещенную воду советуют набирать в храмах. 

Также пресс-служба администрации города напоминает, что перед купанием в крещенской проруби необходимо проконсультироваться с врачом. Ведь в ночь с 18 на 19 января синоптики прогнозируют 17-18 градусов ниже нуля. 

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