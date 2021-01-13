«Вологда-Чеваката» одержала победу над ивановской «Энергией»

13.01.2021 [Спорт]

«Вологда-Чеваката» одержала победу над ивановской «Энергией» в матче Регулярного чемпионата Суперлиги 1.

Команды уже встречались три дня назад, в "городе невест", и тогда вологодским баскетболисткам удалось вырвать победу только в концовке матча. Накануне вологжанки, наоборот, вышли вперёд с первых минут игры, и к большому перерыву на табло горели цифры 48:25 в пользу «Вологды-Чевакаты». Задела в 23 очка "пчёлам" хватило, чтобы довести матч до победы, несмотря на проигранную вторую половину игры. Встреча завершилась 79:70 в пользу вологжанок.

Самой результативной в составе победительниц стала Екатерина Терехова, набравшая 19 очков. 13 на свой счет записала Анна Скамьина, 10 у Алины Заболоцкой.

После 16 сыгранных матчей «Вологда-Чеваката» занимает 5 строчку турнирной таблицы Суперлиги 1. На счету нашей команды 10 побед и 6 поражений. В следующем туре, 19 января, "желто-фиолетовые" примут питерский «Спартак».

Тэги: баскетбол

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