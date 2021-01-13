Три человека пострадали в ДТП в Великоустюгском районе

13.01.2021 [Происшествия]
Три человека пострадали в ДТП в Великоустюгском районе

Вечером 12 января на 430 километре автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас столкнулись "Лада Гранта" и ВАЗ-2114. 

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, водитель "Лады", проезжая нерегулируемый перекресток, не предоставил преимущество ВАЗу, произошло столкновение. В результате водители обоих машин, а также пассажир ВАЗа были доставлены в больницу с различными травмами. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Верховажье вынесли приговор 23-летнему жителю Архангельской области, по вине которого в автомобильной аварии погибли два человека. Молодой человек сел за руль «Лексуса» в состоянии наркотического опьянения и выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Киа».

Тэги: ДТП
Фото областного УМВД

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