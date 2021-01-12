В Вологодской области решения об отмене занятий в школах из-за морозов будут принимать на муниципальном уровне

Муниципалитеты Вологодской области сами, исходя из погодных условий, будут решать, отменять ли занятия в школах. Об этом глава региона Олег Кувшинников заявил 12 января.

— Хочу подчеркнуть, что решение о невозможности посещения образовательных организаций принимается органами местного самоуправления, исходя из текущих температур. Департаментом образования Вологодской области, по моему поручению, во все муниципалитеты направлены рекомендации по организации работы учебных учреждений в условиях экстремально низких температур. Поручаю главам муниципальных районов и городов обеспечить организацию образовательного процесса в период аномально холодной погоды, — отметил Кувшинников.

Департамент образования Вологодской области рекомендует муниципалитетам при температуре -25 разрешить не посещать школу ученикам 1-4 классов, при температуре -28 и ниже — ученикам 5-9 классов, при температуре -30 — ученикам 10-11 классов.

— Но хочу напомнить, что учебный процесс в школах реализуется вне зависимости от погодных условий. Родители вправе самостоятельно принимать решения о посещении школы их ребенком, сообщив о своем решении классному руководителю. При необходимости образовательные организации организуют обучение детей, находящихся дома, с использованием дистанционных образовательных технологий, — заявил Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что с 12 по 14 января в Вологде отменили занятия в школах для учеников 1-5 классов, а в Череповце до конца недели введено свободное посещение школ для учеников 1-9 классов.