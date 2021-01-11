Из-за морозов 12, 13 и 14 января ученики начальных классов в Вологде не пойдут в школу

Из-за прогнозируемого синоптиками аномального похолодания 12,13 и 14 января в Вологде будут отменены занятия в школах для учеников 1-5 классов. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Сергей Воропанов.

— На эти дни для учеников 1-5 классов не будет организовано дистанционного обучения. Но будет организовано индивидуальное обучение на дому. Учителя дадут школьникам задания для самостоятельного повторения материала. Аналогичные уроки будут проходить в школе для тех детей, которые все же придут. За эти выходные дни медицинские справки предъявлять будет не нужно. Все остальные классы будут учиться как обычно. Преподаватели работают в обычном режиме. Единственное: физкультуры на улице не будет, – сообщают в управлении образования администрации Вологды.

В детских садах в эти дни будут отменены прогулки.

Ранее NewsVo сообщал, что с 12 по 16 января в Вологодской области синоптики прогнозируют аномально холодную погоду. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7- 16 градусов. Так, по данным Вологодского гидрометцентра, в ночь на 12 января температура воздуха в регионе может опуститься до минус 32 градусов, в ночь на 13 и на 14 января - до минус 34 градусов по Цельсию. Синоптики отмечают, что резкое похолодание связано с поступлением холодного арктического воздуха с северо-востока. Усиливающийся отрог Сибирского антициклона обеспечит малооблачную погоду со слабым ветром.