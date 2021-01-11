В Вологодской области синоптики обещают морозы до -34 градусов

11.01.2021 [Общество]

С 12 по 16 января в Вологодской области синоптики прогнозируют аномально холодную погоду. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7- 16 градусов.

Так, по данным Вологодского гидрометцентра, в ночь на 12 января температура воздуха в регионе может опуститься до минус 32 градусов, в ночь на 13 и на 14 января - до минус 34 градусов по Цельсию. 

— В связи с резким похолоданием велика вероятность нарушения электроснабжения, аварий на теплосетях, увеличения количества пожаров и дорожно — транспортных происшествий. Во время понижения температуры нередки случаи переохлаждения и обморожения людей, — сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области. 

Тэги: погода, морозы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде вандалы сняли шары с ёлки на площади Революции
Стая волков преследовала электриков, которые устраняли обрыв ЛЭП в Череповецком районе
В сети появилось видео драки в супермаркете Сокола
Суд заключил под стражу 19-летнего жителя Шексны, подозреваемого в убийстве отца
В Вологде скончался общественник Валерий Ярышев
В Вологде ликвидируют прорыв на магистральном водоводе
На озере в Череповецком районе под лед провалился снегоход с двумя рыбаками
Череповчанка на 3600 рублей обманула трёх иностранцев, которых пообещала фиктивно прописать в своей квартире
Никольчанин на охоте случайно застрелил человека
29-летний мужчина погиб при пожаре в Вологодском районе
09.01.2021 [БлогоVO]

Мой муж задыхается, пока дышит кислородом его сосед

1591
0
09.01.2021 [БлогоVO]

Читаю ленту, на добрую половину состоящую из москвичей и жителей других российских городов, и там все как до ковида

1034
0
07.01.2021 [БлогоVO]

Уж мы-то точно не захотим, как в Америке

1135
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

59- летного жителя Грязовца будут судить за незаконный оборот маковой соломы
Турпоток на вотчину Деда Мороза в Великом Устюге упал в два раза
Трагикомедию «Афроамериканец» снимают в Вологодской области
В Вологде служебная собака помогла задержать подозреваемого в краже
В новогодние праздники Вологду посетили около шести тысяч туристов
В Соколе открыли новую школу
Четыре человека погибли на пожарах в Вологодской области за новогодние выходные
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

6999
0
09.01.2021 [БлогоVO]

Читаю ленту, на добрую половину состоящую из москвичей и жителей других российских городов, и там все как до ковида

1034
0
10.01.2021 [Обзор Прессы]

Одна снежинка — еще не снег… Доброе утро. Фрагмент выпуска от 04.01.2021

367
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика