В Вологодской области синоптики обещают морозы до -34 градусов

С 12 по 16 января в Вологодской области синоптики прогнозируют аномально холодную погоду. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7- 16 градусов.

Так, по данным Вологодского гидрометцентра, в ночь на 12 января температура воздуха в регионе может опуститься до минус 32 градусов, в ночь на 13 и на 14 января - до минус 34 градусов по Цельсию.