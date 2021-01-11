В Вологодской области синоптики обещают морозы до -34 градусов

С 12 по 16 января в Вологодской области синоптики прогнозируют аномально холодную погоду. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7- 16 градусов.
Так, по данным Вологодского гидрометцентра, в ночь на 12 января температура воздуха в регионе может опуститься до минус 32 градусов, в ночь на 13 и на 14 января - до минус 34 градусов по Цельсию.
— В связи с резким похолоданием велика вероятность нарушения электроснабжения, аварий на теплосетях, увеличения количества пожаров и дорожно — транспортных происшествий. Во время понижения температуры нередки случаи переохлаждения и обморожения людей, — сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области.