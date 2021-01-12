Ущерб от похищения шаров с новогодней ёлки в Вологде оценили в 7,5 тысяч рублей

В администрации Вологды оценили ущерб от похищения вандалами трех шаров с новогодней ёлки на площади Революции — 7,5 тысяч рублей. Это стоимость шаров, доставка из Санкт-Петербурга и монтаж, пишет на своей странице в соцсети мэр Сергей Воропанов.

— Казалось бы, минутная шалость, но она обернулась не лучшим образом для парней. Сотрудники правопорядка оперативно обнаружили молодых людей, сейчас идут следственные действия, виновные понесут наказание. Им не только необходимо будет возместить нанесенный ущерб, но и оплатить штраф, — отметил мэр.

Ранее NewsVo сообщал, что в новогодние каникулы вандалы похитили с ёлки шары, висящие на высоте 2,5 метра. Свой поступок полицейским нарушители объяснили желание сделать оригинальное селфи. Возвращать шары на место злоумышленники не планировали.