В Вологде вандалы сняли шары с ёлки на площади Революции

Вандалы похитили шары с искусственной ели на площади Революции в Вологде. Злоумышленников уже вычислили.

- В погоне за оригинальным селфи молодые люди сняли шары с нашей главной новогодней елки. Так они объяснили свой поступок сотрудникам полиции. Все бы ничего, но шары висят на высоте более 2,5 метров над землёй и возвращать шары парни не планировали, - сообщил на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.

По словам Воропанова, от неосторожного обращения также успели пострадать подиумы у конструкций кружевных снежинок на площади.

Ранее NewsVo сообщал, что на бульваре улицы Пирогова в Вологде 7 января погнули металлический стенд, установленный на "Парадном" участке, возле супермаркета. Выяснилось, что конструкцию повредил не справившийся с управлением водитель. Сегодня стенд демонтировали для ремонта.