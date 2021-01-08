В Вологде вандалы сняли шары с ёлки на площади Революции

08.01.2021 [Общество]

Вандалы похитили шары с искусственной ели на площади Революции в Вологде. Злоумышленников уже вычислили. 

- В погоне за оригинальным селфи молодые люди сняли шары с нашей главной новогодней елки. Так они объяснили свой поступок сотрудникам полиции. Все бы ничего, но шары висят на высоте более 2,5 метров над землёй и возвращать шары парни не планировали, - сообщил на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов. 

По словам Воропанова, от неосторожного обращения также успели пострадать подиумы у конструкций кружевных снежинок на площади.

Ранее NewsVo сообщал, что на бульваре улицы Пирогова в Вологде 7 января погнули металлический стенд, установленный на "Парадном" участке, возле супермаркета. Выяснилось, что конструкцию повредил не справившийся с управлением водитель. Сегодня стенд демонтировали для ремонта. 

Тэги: вандалы

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