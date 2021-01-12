Подкаст-экскурсию об Иосифе Бродском опубликовал на своей странице вологодский литературный музей

12.01.2021 [Культура]

Аудио-экскурсию по выставке «Поэтические прогулки с Бродским» подготовил вологодский музей «Литература. Искусство. Век XX».

– Теперь вы можете посетить музей с интересным литературоведческим комментарием. Или побывать в музее заочно, – сообщается на странице Вологодского музея-заповедника. – Доказано: «15 минут культуры» прекрасно согревают в зимних рейсовых автобусах =)

Напомним, выставка «Поэтические прогулки с Бродским» приурочена к 80-летию со Дня рождения Иосифа Бродского. 

В экспозиции представлены стихи поэта норинского периода, инсталляция из предметов, упоминающихся в стихах, а также интерактивная презентация.

Посетить выставку можно до 1 апреля по адресу: Вологда, Герцена, 36, с 10:00 – 17:30. Выходные дни: воскресенье, понедельник. А послушать подкаст-экскурсию можно по ссылке.

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