Выставка, посвящённая Иосифу Бродскому, открылась в Вологде

Выставка «Поэтические прогулки с Бродским», приуроченная к 80-летию со Дня рождения поэта, работает в вологодском музее «Литература. Искусство. Век XX».

В экспозиции представлены стихи поэта норинского периода, инсталляция из предметов, упоминающихся в стихах, а также интерактивная презентация.

Это передвижная выставка, которую подготовила Коношская центральная районная библиотека имени Иосифа Бродского. Ранее эта выставка уже побывала в Центральной библиотеке имени Лермонтова в Санкт-Петербурге, в библиотеках Архангельска, Вельска, Няндомы и в Тотьме.

– Выставка выдержана в жанре «фото-поэтическая сюита» и рисует жизнь Иосифа Бродского в непростой для него период – период ссылки в Норинской, – рассказывает руководитель музея Елена Романова. – Выставка невероятно интересна нашему музею. Мы исследуем литературные процессы XX века и не можем пропустить юбилей одного из виднейших поэтов. Иосиф Бродский и Николай Рубцов - представители одного поколения, Бродский всего лишь на четыре года младше Рубцова. Нам очень интересно посмотреть на двух совершенно разных поэтов, живших и творивших в одно время.

Посетить выставку можно до 1 апреля по адресу: Вологда, Герцена, 36, с 10:00 – 17:30. Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Стоимость входных билетов в музей: 100 – взрослый, 60 – пенсионный, 50 – школьники и студенты.

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