Выставка, посвящённая Иосифу Бродскому, открылась в Вологде

07.12.2020 [Культура]

Выставка «Поэтические прогулки с Бродским», приуроченная к 80-летию со Дня рождения поэта, работает в вологодском музее «Литература. Искусство. Век XX».

В экспозиции представлены стихи поэта норинского периода, инсталляция из предметов, упоминающихся в стихах, а также интерактивная презентация.

Это передвижная выставка, которую подготовила Коношская центральная районная библиотека имени Иосифа Бродского. Ранее эта выставка уже побывала в Центральной библиотеке имени Лермонтова в Санкт-Петербурге, в библиотеках Архангельска, Вельска, Няндомы и в Тотьме.

– Выставка выдержана в жанре «фото-поэтическая сюита» и рисует жизнь Иосифа Бродского в непростой для него период – период ссылки в Норинской, – рассказывает руководитель музея Елена Романова. – Выставка невероятно интересна нашему музею. Мы исследуем литературные процессы XX века и не можем пропустить юбилей одного из виднейших поэтов. Иосиф Бродский и Николай Рубцов - представители одного поколения, Бродский всего лишь на четыре года младше Рубцова. Нам очень интересно посмотреть на двух совершенно разных поэтов, живших и творивших в одно время.

Посетить выставку можно до 1 апреля по адресу: Вологда, Герцена, 36, с 10:00 – 17:30. Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Стоимость входных билетов в музей: 100 – взрослый, 60 – пенсионный, 50 – школьники и студенты.

(12+)

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Количество умерших в моногоспиталях Вологодской области в разы превышает данные официальной статистики
С начала года на ферме под Вологдой из-за плохого кормления и ухода умерли более 180 коров
Вологодская область вышла на первое место в России по коэффициенту распространения COVID-19
340 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Вологодский губернатор заявил, что коронавирусных тестов на всё население области не хватит
Поиски тел погибших в результате крушения вертолета в Нюксенском районе приостановлены
В Вологодской области ликвидировали зоологический заказник «Тотемский»
372 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
В Вологде на улице Чернышевского тушили пожар на предприятии
322 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
04.12.2020 [Культура]

Усадьбы Вологодской области: как добраться, что посмотреть

1979
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

О том, как отмечали Рождество вологодские дворяне, расскажут в усадьбе Гальских в Череповце
Владельца «Северстали» Алексея Мордашова упомянули в журналистском расследовании о дочери Путина и ее экс-супруге
В Сокольском районе суд оправдал пенсионера, обвиняемого в убийстве сына
Работающим в коронавирусных госпиталях медикам оплатят отдых в санаториях
В Бабаево продавец перевела мошенникам 35 тысяч рублей из кассы магазина
Выставка, посвящённая Иосифу Бродскому, открылась в Вологде
51-летняя череповчанка неделю оплачивала покупки чужой картой, которую нашла у банкомата
 
04.12.2020 [Культура]

Усадьбы Вологодской области: как добраться, что посмотреть

1979
0
07.12.2020 [БлогоVO]

Открыла международный ремесленный конгресс. Говорили об актуальных вопросах поддержки традиционных ремесел в России

191
0
07.12.2020 [Обзор Прессы]

Путин объявил о начале массовой вакцинации от ковида в России

304
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика