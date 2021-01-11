ВАЗ и КамАЗ столкнулись на Северном шоссе в Череповце

Днем 11 января на Северном шоссе в Череповце столкнулись КамАЗ и ВАЗ. ДТП произошло около 13 часов у дома №36.

По данным городского отдела ГИБДД, 54-летний водитель грузовика не справился с управлением и совершил столкновение с движущимся навстречу автомобилем ВАЗ-2107. В результате аварии травмы получил 57-летний водитель легковушки. Мужчина был доставлен в областную клиническую больницу.

Ранее NewsVo сообщал, что утром 11 января в Вологодском районе на железнодорожной станции Паприха в Вологодском районе столкнулись иномарка и поезд.