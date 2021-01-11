На железнодорожном переезде под Вологдой столкнулись иномарка и поезд

11.01.2021 [Происшествия]

11 января на железнодорожной станции Паприха в Вологодском районе столкнулись иномарка и поезд. ДТП произошло на переезде около 10.45 утра.

— По предварительной информации автомобиль Дэу Нексия выехал на переезд на запрещающий сигнал, где произошло столкновение с грузовым поездом. Никто не пострадал, — сообщает пресс-служба областного УМВД. 

В пресс-службе «Северной железной дороги» отмечают, что машинист увидел выезжающий на переезд автомобиль, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для полной остановки поезда.

Тэги: ДТП на ж/д

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