На железнодорожном переезде под Вологдой столкнулись иномарка и поезд

11 января на железнодорожной станции Паприха в Вологодском районе столкнулись иномарка и поезд. ДТП произошло на переезде около 10.45 утра.

— По предварительной информации автомобиль Дэу Нексия выехал на переезд на запрещающий сигнал, где произошло столкновение с грузовым поездом. Никто не пострадал, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

В пресс-службе «Северной железной дороги» отмечают, что машинист увидел выезжающий на переезд автомобиль, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для полной остановки поезда.