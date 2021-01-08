Прорыв магистрального водовода на улице Конева в Вологде устранен

08.01.2021 [Общество]

В Вологде ликвидирован прорыв на магистральном водоводе в районе дома № 33 по улице Конева. 

— Сотрудники Вологдагорводоканала с самого утра приступили к устранению прорыва.  Около 12.20 его удалось локализовать с помощью запорной арматуры, провести переключение и подать воду в жилые дома. Дальнейшие  работы, в которых было задействовано 15 человек и 7 единиц техники, проводились уже без ограничения водоснабжения, — сообщает пресс-служба городской администрации.

К 18 часам 8 января прорыв был полностью ликвидирован. 

Ранее NewsVo сообщал, что в ночь на 8 января рядом с домом № 33 по улице Конева произошел прорыв водовода диаметром 600 миллиметров. Из-за аварии было отключено водоснабжение ряда домов по ул. Конева, Архангельская, Воркутинская, Технический переулок, Евковская, Гмайнера, Пригородная.

Тэги: прорыв, ЖКХ

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