В Вологде ликвидируют прорыв на магистральном водоводе

08.01.2021 [Общество]

В Вологде в ночь на 8 января рядом с домом № 33 по улице Конева произошел прорыв водовода диаметром 600 миллиметров. Из-за аварии отключено водоснабжение ряда домов по ул. Конева, Архангельская, Воркутинская, Технический переулок, Евковская, Гмайнера, Пригородная.

По данным пресс-службы городской администрации, сотрудники Вологдагорводоканала сейчас ведут работы по ликвидации прорыва. На месте работает три бригады,  задействовано 15 человек и 7 единиц техники. Устранить аварию планируют к полуночи. 

— На ул. Конева произошел большой разлив воды, во дворах на дорогах теперь гололед. Будьте осторожны! — пишет на своей странице в соцсети начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Подвоз воды будет осуществляться к следующим жилым домам: 

—  ул. Воркутинская, 8 с 10:00 до 14:00;
— ул. Архангельская, 11 с 16:00 до 20:00.

Ранее NewsVo сообщал, что в декабре в Вологде ликвидировали дефекты на теплосетях, находящихся на балансе ПАО «ТГК-2» Вологодская ТЭЦ – на магистральном трубопроводе  диаметром 600 мм в районе дома  по Техническому переулку, 37 и на участке сети диаметром 400 мм рядом с домом на Ярославской, 26.

 

Тэги: прорыв, водопровод

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