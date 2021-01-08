Никольчанин на охоте случайно застрелил человека

56-летнего жителя Никольского района подозревают в причинении смерти по неосторожности. Во время охоты на лося он случайно застрелил человека.

По версии следствия, инцидент произошел 5 января в период с 14 до 15 часов во время коллективной охоты на лося в лесу около станции «Кема» вблизи поселка Макаровский. В нарушение техники безопасности мужчина произвел два выстрела из охотничьего карабина по цели, которую ясно не видел, а именно в сторону находящегося в кустарнике в 100 метрах от него другого охотника, ошибочно приняв его за лося.

— В результате мужчине 1982 года рождения причинено огнестрельное ранение грудной клетки, от которого последний скончался на месте происшествия в течение короткого промежутка времени, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что в Нюксенском районе суд на 100 тысяч рублей оштрафовал 59-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Выпущенная им пуля попала в незнакомого 52-летнего мужчину, который оказался на линии огня. Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия.