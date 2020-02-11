В Нюксенском районе суд оштрафовал охотника, случайно застрелившего 52-летнего мужчину

11.02.2020 [Происшествия]

В Нюксенском районе суд вынес решение по уголовному делу, возбуждённому в отношении 59-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

Как ранее сообщал NewsVo, инцидент произошёл недалеко от деревень Вострое и Заболотье 11 октября. По версии следствия, 58-летний мужчина, вооруженный карабином «Blaser R93» в нарушение правил охоты, которые запрещают стрелять, если не видно место остановки снаряда, произвел выстрел. Выпущенная пуля попала в незнакомого 52-летнего мужчину, который оказался на линии огня. Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

«Подозреваемый в ходе следствия предпринял меры к заглаживанию причиненного преступлением вреда потерпевшим, передав 1 000 000 рублей в возмещение морального вреда супруге погибшего, и с учетом того, что преступление небольшой тяжести совершено им впервые, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в порядке ст.446.2 УПК РФ и назначении ему в соответствии со ст. 104.4 УК РФ судебного штрафа», - пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Учтя мнение потерпевших и другие факторы, суд назначил мужчине наказание в виде судебного штрафа в 100 тысяч рублей.

 

Тэги: охота, смерть по неосторожности

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Преподаватель Череповецкого госуниверситета предложила Путину отменить президентские выборы
Проект целлюлозного завода под Череповцом будет готов в середине 2020 года
Вологда попала в ТОП-8 исторических городов, приходящих в упадок
В Вологде начальник отдела госавтодорнадзора ради отчетов незаконно штрафовал перевозчиков
В Вологде суд рассмотрит апелляцию по делу о сносе объектов полигона на станции Шиес
В Вологодской области полномочия в сфере обращения с отходами передадут департаменту природных ресурсов
В Череповце водитель мусоровоза насмерть сбил пешехода
В Вологодской области проведут замеры накапливаемого мусора в частных домах
Забытые названия улиц города: где в Вологде Дворянская улица и площадь Шмидта?
Антон Мусихин назначен заместителем гендиректора ЗАО "Горстройзаказчик"
10.02.2020 [БлогоVO]

Вот истинное отношение к городу и его жителям ООО «Магистраль»

689
1
10.02.2020 [БлогоVO]

В Осановской роще сейчас творится беззаконие

1093
1
07.02.2020 [Общество]

Забытые названия улиц города: где в Вологде Дворянская улица и площадь Шмидта?

2745
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Выставка пейзажей Русского Севера откроется в Доме Корбакова 14 февраля
«Свой театр» Всеволода Чубенко представит в Вологде новый спектакль
Экс-замгубернатора Вологодской области Олег Васильев назначен исполняющим обязанности гендиректора АО «Дед Мороз»
В Нюксенском районе суд оштрафовал охотника, случайно застрелившего 52-летнего мужчину
Присяжные признали опекунов Степы Кукина из Вологды виновными в гибели мальчика
Промдизайн, хайтек и робототехника: в Череповце планируют открыть передвижной технопарк «Кванториум»
Студент из Вологодской области умер на уроке физкультуры в колледже города Волхов
 


10.02.2020 [Общество]

В Вологде у здания приставов из-за парковки на дороге сложилась аварийная ситуация

1421
0
11.02.2020 [БлогоVO]

Почта России — и пусть весь мир подождет!

8
0
11.02.2020 [Обзор Прессы]

Человек на карте: как работает в детском саду молодой мужчина-воспитатель

233
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика