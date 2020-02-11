В Нюксенском районе суд оштрафовал охотника, случайно застрелившего 52-летнего мужчину

В Нюксенском районе суд вынес решение по уголовному делу, возбуждённому в отношении 59-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

Как ранее сообщал NewsVo, инцидент произошёл недалеко от деревень Вострое и Заболотье 11 октября. По версии следствия, 58-летний мужчина, вооруженный карабином «Blaser R93» в нарушение правил охоты, которые запрещают стрелять, если не видно место остановки снаряда, произвел выстрел. Выпущенная пуля попала в незнакомого 52-летнего мужчину, который оказался на линии огня. Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

«Подозреваемый в ходе следствия предпринял меры к заглаживанию причиненного преступлением вреда потерпевшим, передав 1 000 000 рублей в возмещение морального вреда супруге погибшего, и с учетом того, что преступление небольшой тяжести совершено им впервые, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в порядке ст.446.2 УПК РФ и назначении ему в соответствии со ст. 104.4 УК РФ судебного штрафа», - пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Учтя мнение потерпевших и другие факторы, суд назначил мужчине наказание в виде судебного штрафа в 100 тысяч рублей.