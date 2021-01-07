Туристический поезд соединит Москву с вотчинами Деда Мороза и Снегурочки

07.01.2021 [Общество]

ОАО «РЖД» сообщило о запуске нового туристического поезда выходного дня по маршруту Москва — Великий Устюг — Кострома — Москва. Он будет курсировать с 29 января по 28 марта. Маршрут будет удобен тем, кто планирует побывать в зимних вотчинах Деда Мороза и Снегурочки.

— Расписание туристического поезда выходного дня разработано таким образом, чтобы путешественники могли приезжать в Великий Устюг и Кострому по утрам, день посвящать прогулкам и экскурсиям в каждом городе, а ночь проводить в поезде, — сообщается на официальном сайте РЖД.

Из Москвы поезд № 934/933 будет отправляться в 17:05 с Ярославского вокзала 29 января, 5, 12, 20, 26 февраля, 6, 12, 19, 26 марта. В Великий Устюг поезд будет прибывать в 10:40 утра на следующие сутки и отправляться из Великого Устюга в Кострому в тот же день вечером, в 18:10. В Кострому туристы будут прибывать в 10:15 утра 31 января, 7, 14, 22, 28 февраля, 8, 14, 21, 28 марта. Назад в Москву из Костромы туристы будут отправляться в тот же день вечером, в 17:50, и прибывать на Ярославский вокзал столицы через несколько часов в 23:35.

В составе поезда курсируют плацкартные, купейные вагоны и вагоны СВ, а также вагон-ресторан.

Тэги: Туризм, поезд, Дед Мороз

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