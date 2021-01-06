В Вологде скончался общественник Валерий Ярышев

06.01.2021 [Общество]

Умер вологодский общественник Валерий Ярышев. Об этом в соцсети 6 января сообщил глава «Движения «Вместе» Евгений Доможиров. 

— Один из самых активных общественников Вологды. Искренне переживающий за развитие гражданского общества и Вологду. За реальную работу Родительских комитетов и ТОСов радел Валерий Валентинович. Причём, что было именно его чертой, радел за реальные общественные институты, а не за их видимость. Сам не боялся участвовать в них, жестко и последовательно отстаивая интересы детей, семей или самоуправления, — пишет Евгений Доможиров. 

Валерий Ярышев был постоянным читателем NewsVo, кроме того, часто его злободневные посты публиковались в рубрике «БлогоVo» на нашем сайте.  Редакция приносит соболезнования родным и близким Валерия Валентиновича. 

Тэги: смерть

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