Онлайн-гадание по стихам Рубцова устроили в день его 85-летия в Вологде

03.01.2021 [Культура]

Сегодня, 3 декабря 2021 года, поэту Николаю Рубцову исполнилось бы 85 лет.  Онлайн-гадание по стихам Рубцова по случаю юбилея организовала на своём сайте Центральная библиотечная система Вологды. Принять участие в гадании можно по ссылке.

Также в день рождения поэта в вологодском музее «Литература. Искусство. Век ХХ» пройдёт демонстрация документального фильма «Возвращение Рубцова» в 14:00 и экскурсия «Жизнь и творчество Рубцова» в 15:00.

Напомним, Николай Михайлович Рубцов (3 января 1936 — 19 января 1971) — русский лирический поэт.  Жил и работал в Вологде. В творчестве Рубцова соединились черты романтической и философской лирики, классические и фольклорные традиции, любовь к прошлой и настоящей России.

Музей также подготовил короткую видео-экскурсию о личных вещах Рубцова. Предлагаем её вашему вниманию:

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