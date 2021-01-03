Онлайн-гадание по стихам Рубцова устроили в день его 85-летия в Вологде

Сегодня, 3 декабря 2021 года, поэту Николаю Рубцову исполнилось бы 85 лет. Онлайн-гадание по стихам Рубцова по случаю юбилея организовала на своём сайте Центральная библиотечная система Вологды. Принять участие в гадании можно по ссылке.

Также в день рождения поэта в вологодском музее «Литература. Искусство. Век ХХ» пройдёт демонстрация документального фильма «Возвращение Рубцова» в 14:00 и экскурсия «Жизнь и творчество Рубцова» в 15:00.

Напомним, Николай Михайлович Рубцов (3 января 1936 — 19 января 1971) — русский лирический поэт. Жил и работал в Вологде. В творчестве Рубцова соединились черты романтической и философской лирики, классические и фольклорные традиции, любовь к прошлой и настоящей России.

Музей также подготовил короткую видео-экскурсию о личных вещах Рубцова. Предлагаем её вашему вниманию: