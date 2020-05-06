Видеоэкскурсию о личных вещах Николая Рубцова подготовил музей «Литература. Искусство. Век XX»

Филиал Вологодского музея-заповедника «Литература. Искусство. Век XX» подготовил и опубликовал краткую видеоэкскурсию, рассказывающую о личных вещах поэта Николая Рубцова.

— Личных вещей Рубцова сохранилось немного, — рассказывается на странице музея. — Бесконечные странствия не позволяли Николаю Михайловичу владеть скарбом, превышающим размер обычного чемодана. Но каждый предмет был ему по-настоящему дорог… О том, что могло находиться в чемодане поэта, рассказала заведующая филиалом Елена Валентиновна Романова.