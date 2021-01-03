Три человека получили травмы в ДТП под Соколом 2 января

03.01.2021 [Происшествия]

Автомобили Лада Гранта и УАЗ Патриот столкнулись на 23 километре автодороги Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово в Вологодской области в 18:24 2 января.

– Водитель технически исправного автомобиля Лада Гранта (мужчина 33 лет, проживающий в Тотьме, без признаков опьянения, ремнём безопасности пристёгнут) при движении в направлении Тотьмы по заснеженной проезжей части дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении по своей полосе технически исправным автомобилем УАЗ Патриот, которым управлял водитель (мужчина 33 лет, проживающий в п.Дубровское Вологодского района), – рассказали NewsVo в УМВД по Вологодской области.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель автомобиля Лада Гранта. Бригада СМП доставила его в больницу №2 города Сокол; пассажир автомобиля Лада Гранта – женщина 54 лет (диагноз – перелом грудины и рёбер) и пассажир автомобиля УАЗ Патриот – женщина 33 лет. Бригада СМП доставила её в бол ницу №2 города Сокол. (диагноз – ушиб второго пальца правой кисти и закрытый перелом кости правой кисти).
 

Напомним, накануне на этом отрезке трассы произошли три ДТП.

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