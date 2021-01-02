Сразу три ДТП произошли на трассе Чекшино-Тотьма-Никольск в Вологодской области 2 января

Сразу три ДТП произошли во второй половине дня 2 января на трассе Чекшино-Тотьма-Никольск в Вологодской области.

Как сообщили NewsVo в УМВД по Вологодской области, одно из этих трёх ДТП произошло в 14:50 на 28 километре трассы автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск.

43-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь со стороны Чекшино, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, который двигался со стороны Тотьмы.

Оба водители были трезвы, пристёгнуты ремнями безопасности. Автомобили были исправны.

В результате ДТП пострадали пассажиры Хендай: 35-летняя женщина получила переломы обеих ног; 5-летний мальчик - тупую травму живота и черепно-мозговую травму; ещё один мальчик 5 лет - черепно-мозговую травму и ушибы; 13-летний мальчик - перелом костей таза, перелом лучевой кости и черепно-мозговую травму. Все они жители Москвы.

В Тойоте пострадали двое пассажиров: женщина 50-лет - у неё переломы обеих ног; у мальчика 13-лет ушибы грудной клетки. Пассажиры Тойоты приехали в Вологодскую область из Рязани.

Пострадавшие госпитализированы в областную больницу в Вологде.

- Сейчас у нас все наряды там, - рассказали NewsVo сотрудники УМВД. - Потому что на одном отрезке произошло практически одновременно три аварии. Более подробную информацию сможем сообщить позже.

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