326 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

01.01.2021 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 326 новых случаев коронавирусной инфекции, 352 человек выздоровели, 13 человек умерли. Такие данные 1 января опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 23 761 пациенту. Большая часть из них — 19 039 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 438 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в Вологодской области после новогодних праздников. 

Тэги: коронавирус

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