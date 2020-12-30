479 человек в Вологодской области привиты от коронавируса

479 жителей Вологодской области уже получили прививку от коронавируса. 417 из них — медики, остальные - педагоги, соцработники, волонтеры. Об этом замгубернатора Вологодской области Лариса Каманина рассказала в ходе оперативного совещания.

— Сейчас прививают организованные коллективы из групп риска. Это медицинские работники, социальные работники, учителя, волонтеры. Они записываются на прививку в своих организациях. Прививочные кабинеты будут работать и в новогодние праздники, с 3 января, — сообщила Каманина.

Ранее NewsVo сообщал, что в регионе открыта предварительная запись на прививку на областном сайте госуслуг. 1253 человека уже записались.

— В соответствии с разнарядками Минздрава в Вологодскую область с декабря по февраль будет поставлено 53 400 доз вакцины против коронавирусной инфекции, в том числе 2600 доз к первой очереди поступления, 15 300 — ко второй очереди, 34 500 — к третьей очереди поступления вакцины. При поступлении вакцина будет распределена в прививочные пункты. 700 доз вакцины должны прибыть в область сегодня, в течение дня. Эта партия распределена в прививочные пункты городов Вологда и Череповец, — пояснила Каманина.

Массовую иммунизацию населения области планируют начать после новогодних праздников, когда в регионе будет достаточное количество вакцины.