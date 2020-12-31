354 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 354 новый случаев коронавирусной инфекции, 350 человек выздоровели, девять умерли. Такие данные 31 декабря опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 23 435 пациенту. Большая часть из них — 18 687 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 425 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде волонтеров, помогающих врачам и жителям, которые находятся на самоизоляции, начали прививать от коронавируса.